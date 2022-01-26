Про що домовилися радники лідерів нормандської четвірки. Фото: hvylya.net

https://racurs.ua/ua/n166251-iermak-ta-kozak-zrobyly-vajlyvi-zayavy-pislya-zustrichi-normandskyh-radnykiv.html

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Зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбулася у середу, 26 січня.

Переговори представників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації тривали понад вісім годин. Радники лідерів нормандської четвірки на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Погодили спільне комюніке. Важливо, що це перше комюніке, яке вдалося узгодити з 2019 року, — зазначив Єрмак та подякував Німеччині та Франції за підтримку України та формату переговорів.

Єрмак зазначив, що на зустрічі провели аудит мінських домовленостей. Додав, що є розбіжності щодо трактування «мінську», але є бажання працювати над ними. Зазначив, що домовленість 2020 року про припинення вогню залишається актуальною.

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Заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак на брифінгу заявив, що відбулася «відверта розмова». Зазначив, що сторони домовилися, що перемир’я на Донбасі має дотримуватися у будь-якому випадку. Представник країни-агресора додав, що сторони вирішили провести консультації всередині своїх країн і через два тижні знову зустрітися в Берліні.

Потрібно ще взяти паузу, подумати і вийти на обговорення всіх протиріч. Сподіваюся, через два тижні це матеріалізується в тому, щоб Україна, Донбас, ОБСЄ мали конкретні рекомендації щодо вирішення конфлікту. Ми винесемо їх на засідання Тристоронньої контактної групи, — зазначив він.

Козак додав, що досягнути спільної мови між Україною та самопроголошеними ЛДНР не вдалося.

Як відомо, лідери нормандської четвірки востаннє зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз йде робота над тим, щоб відбулась нова зустріч лідерів формату.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що на переговорах «нормандських» радників обговорять режим припинення вогню на Донбасі, а також кожен із пунктів мінських угод. Також очікувалося, що в Парижі узгодять дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу.