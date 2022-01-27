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Ракурс
З’явилося відео, де стрілок-нацгвардієць ловить попутку біля "Південмашу"

З’явилося відео, де стрілок-нацгвардієць ловить попутку біля «Південмашу»

27 січ 2022, 09:33
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У справі про розстріл строковиком нацгвардійців у Дніпрі, який стався минулої ночі о 3.40 на території заводу «Південмаш», з’явилися нові деталі. Зокрема, ЗМІ оприлюднили відео, на якому стрілок-нацгвардієць ловить попутку біля «Південмашу».

Нагадаємо, розстріл нацгвардійців стався у Дніпрі у ніч на 27 січня — о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу. Солдат-строковик Національної гвардії України 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців. Четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ятеро осіб дістали поранень. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.


Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що стрілець раніше характеризувався позитивно і проходив бесіди з психологом.

Джерело: Ракурс


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