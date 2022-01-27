З’явилося відео, де стрілок-нацгвардієць ловить попутку біля "Південмашу"

https://racurs.ua/ua/n166255-z-yavylosya-video-de-strilok-nacgvardiiec-lovyt-poputku-bilya-pivdenmashu.html

Ракурс

У справі про розстріл строковиком нацгвардійців у Дніпрі, який стався минулої ночі о 3.40 на території заводу «Південмаш», з’явилися нові деталі. Зокрема, ЗМІ оприлюднили відео, на якому стрілок-нацгвардієць ловить попутку біля «Південмашу».

Нагадаємо, розстріл нацгвардійців стався у Дніпрі у ніч на 27 січня — о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу. Солдат-строковик Національної гвардії України 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців. Четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ятеро осіб дістали поранень. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що стрілець раніше характеризувався позитивно і проходив бесіди з психологом.