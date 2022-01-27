Появилось видео, где стрелок-нацгвардеец ловит попутку у «Южмаша»

https://racurs.ua/n166255-poyavilos-video-gde-strelok-nacgvardeec-lovit-poputku-u-ujmasha.html

Ракурс

По делу о расстреле срочником нацгвардейцев в Днепре, который произошел минувшей ночью в 3.40 на территории завода «Южмаш», появились новые детали. В частности, СМИ обнародовали видео, на котором стрелок-нацгвардеец ловит попутку возле «Южмаша».

Напомним, расстрел нацгвардейцев произошел в Днепре в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода. Солдат-срочник Национальной гвардии Украины 20-летний Артем Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих. Четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что стрелок раньше характеризовался положительно и проходил беседы с психологом.