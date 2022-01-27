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Ракурс
Появилось видео, где стрелок-нацгвардеец ловит попутку у «Южмаша»

Появилось видео, где стрелок-нацгвардеец ловит попутку у «Южмаша»

27 янв 2022, 09:33
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По делу о расстреле срочником нацгвардейцев в Днепре, который произошел минувшей ночью в 3.40 на территории завода «Южмаш», появились новые детали. В частности, СМИ обнародовали видео, на котором стрелок-нацгвардеец ловит попутку возле «Южмаша».

Напомним, расстрел нацгвардейцев произошел в Днепре в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода. Солдат-срочник Национальной гвардии Украины 20-летний Артем Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих. Четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.


Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что стрелок раньше характеризовался положительно и проходил беседы с психологом.

Источник: Ракурс


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