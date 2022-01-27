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Ракурс
Подозреваемого в расстреле на «Южмаше» нацгвардейца задержали

Подозреваемого в расстреле на «Южмаше» нацгвардейца задержали

27 янв 2022, 09:46
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Нацгвардейца Артема Рябчука задержали в Днепре. Напомним, 21-летний солдат расстрелял своих сослуживцев на предприятии «Южмаш» и скрылся с оружием.

Патрульные схватили нацгвардейца утром 27 января в пригороде Днепра — Подгородном. Автомат был при нем.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Денис Монастырский.

Подозреваемого в расстреле на «Южмаше» нацгвардейца задержали

Напомним, что солдат-срочник из Одесской области расстрелял сослуживцев в Днепре. По данным МВД, в 4.00 20-летний военнослужащий при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ.


По предварительным данным, убиты пять человек, столько же военных ранены. После этого Артем Юрчук перелез через забор и скрылся.

Подозреваемого в расстреле на «Южмаше» нацгвардейца задержали

Источник: Ракурс


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