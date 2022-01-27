Подозреваемого в расстреле на «Южмаше» нацгвардейца задержали

https://racurs.ua/n166256-podozrevaemogo-v-rasstrele-na-ujmashe-nacgvardeyca-zaderjali.html

Ракурс

Нацгвардейца Артема Рябчука задержали в Днепре. Напомним, 21-летний солдат расстрелял своих сослуживцев на предприятии «Южмаш» и скрылся с оружием.

Патрульные схватили нацгвардейца утром 27 января в пригороде Днепра — Подгородном. Автомат был при нем.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Денис Монастырский.

Напомним, что солдат-срочник из Одесской области расстрелял сослуживцев в Днепре. По данным МВД, в 4.00 20-летний военнослужащий при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, убиты пять человек, столько же военных ранены. После этого Артем Юрчук перелез через забор и скрылся.