Раненых в Днепре прооперировали, двое в критическом состоянии - врач

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Раненых в стрельбе в Днепре прооперировали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, куда доставили четырех потерпевших.

Самое тяжелое состояние врачи квалифицировали у 22-летней девушки Жанны.

Я даже успел с ней поговорить несколько минут. Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, область пупка, вторую пулю — в плечи и третью — в правое колено. Состояние крайне тяжелое. Когда хирурги открыли живот, весь кишечник разбит… Буквально 15 минут назад закончили операцию. Состояние очень тяжелое, можно сказать критическое. Если она выживет, это будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова, — рассказал Рыженко.

Врач отметил, что пока прогнозировать невозможно, удастся ли потерпевшей выжить. По его словам, одна из пуль на выходе перебила позвоночник. Стреляли в нее с короткой дистанции.

Помимо Жанны, в больнице находятся еще три военнослужащих. Один из них тоже в крайне тяжелом состоянии, еще двое — просто тяжелые.

Когда приехал сюда, в районное отделение, их уже было трое, с ранениями живота. Труднейший парень, его зовут Игорь, у него тяжелое ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу же после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остается тяжелым, и в настоящее время в отделении реанимации политравмы ему оказывают помощь. Пришел в себя, слава Богу, все пока идет, как положено, — сообщил врач.

Рыженко рассказал, что второй пострадавший — 22-летний Владислав — имеет перелом левого бедра.

Пуля остановилась у бедренной артерии. Еще бы несколько миллиметров — и, наверное, не удалось бы его спасти, потому что вроде бы не тяжелое ранение, но если пуля пробивает бедренную артерию — кровь выходит за считанные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему, — говорит Рыженко.

Владислав находится в реанимационном отделении.

Третий солдат с пулевым ранением в область седалищной мышцы, по словам Рыженко, проблем нет, у него была небольшая потеря крови. Хирурги провели первичную хирургическую обработку. По оценкам медика, состояние потерпевшего — средней тяжести.

Напомним, что расстрел нацгвардейцев произошел в Днепре в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода. Солдат-срочник Национальной гвардии Украины 20-летний Артем Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих. После этого он скрылся с оружием.