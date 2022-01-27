Студент создал бота для слежения за самолетом Илона Маска. Фото: РБК

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Ракурс

Американский студент-программист Джек Суини создал в Twitter ботов, отслеживающих перемещения самолетов Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса и других знаменитых бизнесменов.

Эти боты используют открытые данные Федерального управления гражданской авиации США и данные передатчиков ADS-B. Программа сопоставляет эту информацию и выясняет, где находится конкретный самолет и куда он держит курс. Осенью 2021 года между 19-летним Суини и Маском начались «торги» за удаление бота @ElonJet, который следит за джетом руководителя корпорации Tesla и SpaceX. Об этом сообщает издание Protocol.

По мнению Маска, этот бот может угрожать его безопасности. Кроме того, миллиардеру не нравится «идея быть застреленным психом». Маск прошлой осенью написал Суини в Twitter и попросил заблокировать бота за 5 тыс. долл. Но студент запросил 50 тыс. долл. или один электромобиль Tesla Model 3. Программист при этом подробно рассказал миллиардеру принцип работы ботов, чем удивил Маска.

В январе 2022 года Суини запросил вместо денег стажировку в одной из компаний Маска. Ответа он пока не получил.

Напомним, один из инвесторов подал в суд на компанию Tesla. Причиной иска стали публикации генерального директора компании, миллиардера Илона Маска в социальных сетях, которые снизили цены на акции компании.

Источник: Protocol