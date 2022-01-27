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Украину ждут дожди с мокрым снегом, фото: «Ракурс»

Дожди с мокрым снегом — погода в Украине на 28 января (КАРТА)

27 янв 2022, 14:59
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Погода в Украине 28 января будет облачной с прояснениями.

По стране пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах гололед. Возможны порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Также на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей и среднегорье Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Температура воздуха в Европе в 14.00 28 января, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем — снег с дождем. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах 0…+2°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 28 января, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет пасмурной. В течение суток будет идти снег с дождем. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах 0…+2°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 28 января, данные: Gismeteo

Погода в Одессе также будет пасмурной. Ночью ожидается небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −1…−3°, днем поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 28 января, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет пасмурной, ночью и днем ожидается снег. Температура воздуха ночью будет составлять −7…−9°, днем — −1…+1°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 28 января, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка, инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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