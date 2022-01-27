Україну чекають дощі з мокрим снігом, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n166282-doschi-z-mokrym-snigom-pogoda-v-ukrayini-na-28-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 28 січня буде хмарною з проясненнями.

Країною пройдуть дощі з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Також можливі пориви вітру до 17 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Також на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей та в середньогір’ї Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Погода в Києві буде похмурою, вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень — сніг з дощем. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою. Потягом доби йтиме сніг з дощем. Температура повітря протягом доби також перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі також буде похмурою. Вночі — без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, вночі та вдень очікується сніг. Температура повітря вночі становитиме −7…−9°, вдень — −1…+1°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 28 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo