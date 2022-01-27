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Україну чекають дощі з мокрим снігом, фото: «Ракурс»

Дощі з мокрим снігом — погода в Україні на 28 січня (КАРТА)

27 січ 2022, 14:59
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Погода в Україні 28 січня буде хмарною з проясненнями.

Країною пройдуть дощі з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Також можливі пориви вітру до 17 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Також на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей та в середньогір’ї Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Температура повітря в Європі о 14.00 28 січня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде похмурою, вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень — сніг з дощем. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 28 січня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде похмурою. Потягом доби йтиме сніг з дощем. Температура повітря протягом доби також перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 28 січня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі також буде похмурою. Вночі — без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…−3°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 28 січня, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде похмурою, вночі та вдень очікується сніг. Температура повітря вночі становитиме −7…−9°, вдень — −1…+1°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові 28 січня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 28 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.


Геомагнітний стан, інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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