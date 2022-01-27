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Ракурс
2 млрд євро Лондон надасть Києву на ракетні кораблі, тральщики і фрегат

2 млрд євро Лондон надасть Києву на ракетні кораблі, тральщики і фрегат

27 січ 2022, 14:35
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Угоду між урядами України та Великої Британії ратифікувала 27 січня Верховна Рада. Документ передбачає фінансування в розмірі 1,7 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі та обслуговування:

  • двох протимінних кораблів,

  • восьми ракетних кораблів спільного виробництва,

  • фрегата.

Також планується поставка і модернізація озброєння для наявних суден. Окрім цього, британці надаватимуть консультаційно-технічну підтримку в сфері будівництва військово-морської інфраструктури.


Відповідний проект закону № 0143, який ратифіковано рамкову угоду Києва і Лондона щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України, сьогодні підтримав парламент.

Нагадаємо, угоду сторони підписали торік 12 листопада у Лондоні. 1,7 млрд. фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах чи євро, витратять для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання протимінних кораблів, ракетних катерів, фрегату, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі.

Джерело: Ракурс


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