У Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху. Фото: aif.ru

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Вчинити самогубство з дитиною на руках намагалася мешканка Києва.

У столиці ювенальні поліцейські разом із працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 32-річну жінку, яка з малолітнім сином намагалась стрибнути з 12 поверху. Ввечері, 26 січня, до поліції зателефонувала громадянка та повідомила, що її донька з малолітнім онуком зачинилась у квартирі та погрожувала скоїти самогубство разом із дитиною. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника Дарницького управління поліції Олександра Савчука, поліцейські майже годину вмовляли жінку не вчиняти самогубство, тоді як рятувальники готувалися допомогти, спустившись із 13 поверху. Співробітники ДСНС зламали двері та миттєво затягнули жінку з балкону в приміщення. Трирічну дитину довелося заспокоювати, бо вона була налякані діями матері. Зараз йому вже нічого не загрожує, хлопчика передали бабусі.

Уродженку Кропивницького правоохоронці затримали, а через інцидент слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 січня у Дарницькому районі Києва на вході у відділення туберкульозної лікарні чоловік покінчив життя самогубством — дістав вогнепальну зброю та вистрілив собі в голову.