В Киеве женщина хотела прыгнуть с 12-го этажа. Фото: aif.ru

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Ракурс

Совершить самоубийство с ребенком на руках пыталась жительница Киева.

В столице ювенальные полицейские вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 32-летнюю женщину, которая с малолетним сыном пыталась прыгнуть с 12 этажа. Вечером, 26 января, в полицию позвонила гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожала совершить самоубийство вместе с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александра Савчука, полицейские почти час уговаривали женщину не совершать самоубийство, тогда как спасатели готовились помочь, спустившись с 13 этажа. Сотрудники ГСЧС взломали дверь и мгновенно затащили женщину с балкона в помещение. Трехлетнего ребенка пришлось успокаивать, потому что он был напуган действиями матери. Сейчас ему уже ничего не угрожает, мальчика передали бабушке.

Уроженку Кропивницкого правоохранители задержали, а из-за инцидента следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 24 января в Дарницком районе Киева на входе в отделение туберкулезной больницы мужчина покончил жизнь самоубийством — достал огнестрельное оружие и выстрелил себе в голову.