В Днепре военный расстрелял сослуживцев, скриншот видео

https://racurs.ua/n166278-ya-vystrelil-ey-v-golovu-nacgvardeec-rasskazal-kak-ubil-pyat-chelovek-video.html

Ракурс

Артем Рябчук, военнослужащий, который в ночь на сегодня, 27 января, убил пятерых военных и ранил еще пятерых, рассказал, как совершал это преступление.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

По словам Рябчука, он служил в «тревожной группе», которая имела автоматы, хранившиеся в соответствующем металлическом ящике.

Взяв оттуда автомат, он зарядил его и открыл огонь по первым двум жертвам — начальнику стражи и его помощнику.

По его словам, он застрелил контрактника и срочника, еще один срочник смог убежать.

Также Рябчук знал, что инструктор связывается с частью каждые полчаса, потому стрелял и в нее. После этого он унес из сейфа снаряженные рожки для автомата в количестве, которое смог унести в рюкзаке.

После этого он решил покинуть здание завода, но его не выпускала женщина, и он выстрелил в голову.

Впоследствии, походив по территории завода, нашел место в ограждении через, которое можно перелезть. Для этого, по словам Рябчука, ему пришлось перерезать колючую проволоку штыком.

После этого вышел за территорию завода, начал «петлять» по жилым районам, искать тайник. Потом вышел на трассу и поймал там машину. За рулем была женщина, и она меня подбросила к левому берегу, после чего я пошел, куда глаза смотрят, — отметил Рябчук.

По его словам, он некоторое время находился в заброшенном здании и оставил там рожки к автомату. Впоследствии он решил сдаться полиции.

По словам нардепа из фракции «Слуга народа» Юлии Яцик, Рябчук два месяца назад предупредил потасовку между солдатами и сообщил об этом руководству, однако там это проигнорировали. В результате Рябчука называли «стукачем» и начали издеваться над ним.

Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет, — отметила Яцик в сообщении, опубликованном на ее странице в социальной сети Фейсбук.