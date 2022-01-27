У Дніпрі військовий розстріляв товаришів по службі, скріншот відео

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Артем Рябчук, військовослужбовець, який в ніч на сьогодні, 27 січня, вбив п’ятьох військових та поранив ще п’ятьох, розповів, як вчинював цей злочин.

Відповідне відео було оприлюднене у соцмережах.

За словами Рябчука, він служив у «тривожній групі», яка мала автомати, котрі зберігалися у відповідному металевому ящику.

Взявши звідти автомат, він зарядив його і відкрив вогонь по перших двох жертвах — начальнику варти та його помічнику.

За його словами, він застрелив контрактника та строковика, ще один строковик зміг утекти.

Також Рябчук знав, що інструктор пов’язується з частиною кожні півгодини, тому стріляв і в неї. Після цього він забрав із сейфа споряджені ріжки для автомата у кількості, яку зміг забрати в рюкзаку.

Після цього він вирішив покинути будівлю заводу, але його не випускала жінка, і він їй вистрілив у голову.

Згодом, походивши територією заводу, знайшов місце в огорожі через, яке можна перелізти. Для цього, за словами Рябчука, йому довелося перерізати колючий дріт багнетом.

Після цього вийшов за територію заводу, почав «петляти» по жилих районах, шукати схованку. Потім вийшов на трасу і спіймав там легкову машину. За кермом була жінка і вона мене підкинула до лівого берега, після чого я пішов, куди очі дивляться, — зазначив Рябчук.

За його словами, він деякий час перебував у закинутій будівлі і залишив там ріжки до автомата. Згодом він вирішив здатися поліції.

За словами нардепа з фракції «Слуга народу» Юлії Яцик, Рябчук два місяці тому попередив бійку між солдатами і повідомив про це керівництву, проте там це проігнорували. В результаті Рябчука називали «стукачем» та почали знущатися над ним.

Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує, — зазначила Яцик у повідомленні, опублікованому на її сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

