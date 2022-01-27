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Ракурс
Ліжка для хворих на ковід дітей закінчуються у трьох регіонах

Ліжка для хворих на ковід дітей закінчуються у трьох регіонах

27 січ 2022, 14:00
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Штам коронавірусу «Омікрон» активніше вражає дітей та підлітків. Зокрема, у трьох областях спостерігається високий показник зайнятості ліжок, які відведені для лікування СOVID-19 у дітей:

  • у Дніпропетровській області зайнято 93%,

  • у Львівській області — 80%,

  • у Вінницькій області — 79%.

Про це повідомив у Телеграм 27 січня нардеп Михайло Радуцький.

Нагадаємо, два регіони — Івано-Франківська та Рівненська області — зараз перебувають у «червоній» зоні карантину, ще 15 — у «помаранчевій». За рівнем госпіталізації найбільші показники у Вінницькій та Чернівецькій областях.

За показником зайнятості місць у лікарнях попереду:

  • Івано-Франківська область (60%),

  • Чернівецька область (51%),

  • Тернопільська область (47%),

  • Закарпатська область (43%).

Загалом по країні у медзакладах, де лікують хворих на СOVID-19, вільні 70% місць. За попередніми даними, пацієнти з «Омікроном» на 30−40% менше потребують кисневої терапії та реанімаційного супроводу.


Нагадаємо, піку хвилі «Омікрону» Україна досягне 20−25 лютого. МОЗ прогнозує, що вже наступного тижня кількість виявлених нових хворих за добу складе до 60 тис. осіб. У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що в Україні 20% хворих на ковід інфіковані штамом «Омікрон».

26 січня Міністерство освіти і науки України рекомендувало перевести учнів 5−11 класів на дистанційне навчання.

Джерело: Ракурс


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