До 52 тис. COVID-інфікувань щодоби прогнозують в Україні. Фото:

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Епідемія коронавірусу в Україні розростається, а на кінець січня експерти допускають максимальну кількість хворих за добу — понад 34 тис. інфікувань.

Зараз середня кількість нових випадків COVID-19 збільшилася до 18 тис. 987 осіб на день. Середня кількість смертей становить 125 на день. У перший тиждень лютого 2022 року максимальні показники можуть сягати від 39 до 52 тис. випадків ковіду. Такий прогноз 27 січня оприлюднила НАН України.

Фахівці зазначили, що реальні показники захворюваності сильно залежатимуть від можливостей тестування, оскільки вже спостерігається навантаження.

В прогнозі наголошується, що попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму «Омікрон», його рівень захисту після вакцинації проти госпіталізацій складає 75%. Також у НАН додали, що позитивність ПЛР тестів сягнула 41,4% — максимального значення за весь час пандемії, та продовжує зростати з темпом близько 1,5% у день.

Науковці також з’ясували, що частка дітей серед випадків хвороби та випадків госпіталізації досягла найвищих значень за весь час пандемії. Крім того, частка госпіталізованих у віковій категорії 0−9 років перевищила відповідну частку у категорії 60−69 років, що на тлі аналогічних світових даних вказує на зміщення властивостей вірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 27 січня COVID-19 підхопили понад 32 тис. українців. Із захворілих за минулу добу 4 тис. 847 дітей та 797 медпрацівників. У МОЗ заявили, що це найбільше значення з початку січня та новий рекорд абсолютний максимум за два роки пандемії.