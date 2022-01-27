До 52 тыс. COVID-инфицирований ежесуточно прогнозируют в Украине. Фото:

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Эпидемия коронавируса в Украине разрастается, а на конец января эксперты допускают максимальное количество заболевших за сутки — более 34 тыс. инфицирований.

Сейчас среднее количество новых случаев COVID-19 увеличилось до 18 тыс. 987 человек в день. Среднее количество смертей составляет 125 в день. В первую неделю февраля 2022 года максимальные показатели могут достигать от 39 до 52 тыс. случаев ковида. Такой прогноз 27 января обнародовала НАН Украины.

Специалисты отметили, что реальные показатели заболеваемости сильно будут зависеть от возможностей тестирования, поскольку уже наблюдается нагрузка.

В прогнозе отмечается, что, несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма «Омикрон», его уровень защиты после вакцинации против госпитализаций составляет 75%. Также в НАН добавили, что позитивность ПЦР тестов достигла 41,4% — максимального значения за все время пандемии, и продолжает расти с темпом около 1,5% в день.

Ученые также выяснили, что доля детей среди случаев болезни и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии. Кроме того, доля госпитализированных в возрастной группе 0−9 лет превысила соответствующую долю в категории 60−69 лет, что на фоне аналогичных мировых данных указывает на смещение свойств вируса.

Напомним, по состоянию на утро 27 января COVID-19 подхватили более 32 тыс. украинцев. Из заболевших за минувшие сутки 4 тыс. 847 детей и 797 медработников. В Минздраве заявили, что это наибольшее значение с начала января и новый рекорд абсолютного максимума за два года пандемии.