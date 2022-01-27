Медведев о конфликте с Западом – Отступать некуда, позади Москва

https://racurs.ua/n166275-medvedev-o-konflikte-s-zapadom-otstupat-nekuda-pozadi-moskva.html

Ракурс

Вероятное вторжение России в Украину и ситуацию в геополитике прокомментировал заместитель председателя Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва «добросовестно развивала отношения с НАТО».

Знаете, как говорится, «отступать некуда, позади Москва»… Но нас никто не слышит. Так было, например, с «обещаниями — «известно когда и известно кому» — не продвигать блок на территорию бывшего Советского Союза… Ничего не выполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы. Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны. Просто уже вот эти красные линии, о которых сказал президент страны (Путин — ред.), уже совсем рядом, — заявил Медведев.

Единственной возможностью избежать войны Медведев считает соглашение о гарантиях безопасности, переговоры и политико-дипломатические средства.

Войны ни в коем случае не хотелось бы, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом, — заявил экс-президент РФ.



Отметим, что, по мнению аналитиков, подобные заявления российских политиков рассчитаны на внутреннего потребителя информации — граждан РФ.

Напомним, МИД России отреагировал на ответы США и НАТО на предложение Москвы о гарантиях безопасности. В Вашингтоне сообщили, что Североатлантический альянс не намерен возвращаться к границам 1997 года.