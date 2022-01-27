Медведєв про конфлікт із Заходом - Відступати нікуди, позаду Москва

https://racurs.ua/ua/n166275-medvediev-pro-konflikt-iz-zahodom-vidstupaty-nikudy-pozadu-moskva.html

Ракурс

Ймовірне вторгнення Росії в Україну та ситуацію в геополітиці прокоментував заступник голови Ради безпеки країни-агресора РФ Дмитро Медведєв. З його слів, Москва «сумлінно розвивала відносини з НАТО».

Знаєте, як заведено говорити, «відступати нікуди, позаду Москва»… Але нас ніхто не чує. Так було, наприклад, із «обіцянками — «відомо коли й відомо кому» — не просувати блок на територію колишнього Радянського Союзу… Нічого не виконали. А зараз уже лізуть зовсім прямо на наші кордони. Це реальна загроза національній безпеці нашої країни. Просто вже ось ці червоні лінії, про які сказав президент країни (Путін — ред.), вже зовсім поруч, — заявив Медведєв.

Єдиною можливістю уникнути війни Медведєв вважає угоду про гарантії безпеки, переговори та політико-дипломатичні засоби.

Війни жодної у жодному разі не хотілося б, війни ніхто не шукає, і треба зробити все, щоб жодної війни не було. А тим більше по лінії зіткнень між Росією і, припустимо, Північноатлантичним альянсом, — заявив екс-президент РФ.



Зауважимо, що на думку аналітиків, подібні заяви російських політиків розраховані на внутрішнього споживача інформації.

Нагадаємо, МЗС Росії відреагувало на відповіді від США та НАТО на пропозицію Москви щодо гарантій безпеки. У Вашингтоні повідомили, що Північноатлантичний альянс не збирається повертатися до кордонів 1997 року.