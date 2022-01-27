Москва прокоментувала відповідь США на шантаж РФ - Путін ухвалить рішення

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Москва прокоментувала відповідь США на шантаж Росії. За словами глави МЗС країни-агресора РФ Сергія Лаврова, у відповіді США щодо гарантій безпеки є позитивні моменти для серйозного діалогу.

Щодо змісту документа, там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. З головного питання у цьому документі позитивної реакції немає, — цитують Лаврова ЗМІ РФ.

Він нагадав, що головним питанням є позиція РФ щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ.

Лавров стверджує, що документ узгоджений із усіма союзниками США та з українською стороною. МЗС РФ доповість президенту країни-агресора Володимиру Путіну про зміст відповідей США, і він «прийме рішення щодо подальших кроків».

Розглядаємо два документи (відповідь США та НАТО) у комплексі… Після міжвідомчого погодження доповідатимемо президентові. Він прийматиме рішення щодо наших подальших кроків, — заявив Лавров.

У свою чергу, відповіді США на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки дають «не дуже багато приводів для оптимізму», заявив 27 січня спікер Путіна Дмитро Пєсков.

Приводів для оптимізму не так багато. Але я, як і раніше, утримаюся від будь-яких концептуальних оцінок, — стверджує Пєсков.

У Кремлі зазначили, що не затягуватимуть із реакцією на документи США та НАТО. Пєсков переконаний, що перспективи для продовження діалогу між Росією та США є, незважаючи на «діаметрально протилежні погляди на деякі проблеми».