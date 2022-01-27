МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні до 1 травня, фото: «Перший канал соціальних новин»

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Паперові лікарняні в Україні зможуть видавати в окремих випадках до 1 травня 2022 року.

Проект відповідного наказу розробило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Про це повідомляє прес-служба відомства.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні в таких випадках:

потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;

сплив термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;

виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

Водночас факт не підключення закладу охорони здоров’я до електронної системи охорони здоров’я не є підставою для видачі паперових лікарняних, — наголошують у МОЗ.



Реформа електронних лікарняних в Україні розпочалася з 1 жовтня 2021 року. З того часу вже понад 4,5 млн разів українці скористались новою послугою.

Нагадаємо, раніше МОЗ ухвалювало рішення, згідно з яким можливість отримати паперові лікарняні в окремих випадках завершувалася 1 лютого.