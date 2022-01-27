Минздрав позволит выдавать бумажные больничные до 1 мая, фото: «Перший канал соціальних новин»

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Бумажные больничные в Украине смогут выдавать в редких случаях до 1 мая 2022 года.

Проект соответствующего приказа разработало Министерство здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Врачи смогут выписывать бумажные больничные в следующих случаях:

нужно продолжить или закрыть листок нетрудоспособности, который был издан в бумажной форме до 1 октября 2021 года;

истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения, а при ее отсутствии — главный врач заведения;

происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении;

возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности для устранения таких проблем.

В то же время, факт неподключение учреждения здравоохранения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных, — подчеркивают в Минздраве.



Реформа электронных больничных на Украине началась с 1 октября 2021 года. С тех пор уже более 4,5 млн раз украинцы воспользовались новой услугой.

Напомним, ранее Минздрав принимал решение, согласно которому возможность получить бумажные больничные в отдельных случаях завершалась 1 февраля.