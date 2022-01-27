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Ракурс
«Газпром» создал в Германии дочернюю компанию для сертификации Nord Stream 2. Фото: pravda.com

«Газпром» создал в Германии дочернюю компанию для сертификации Nord Stream 2

27 янв 2022, 12:12
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Дочерняя компания российского «Газпрома» появилась в Германии.

Отсутствие «дочки» было причиной остановки сертификации газопровода страны-агрессора «Северный поток-2». Немецкая компания получила название Gas for Europe GmbH. Она станет владельцем и оператором в части длиной 54 км российского газопровода в водах Германии, а также наземного объекта в Любмине. Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом Nord Stream 2 выполнил требование немецкого законодательства по организации оператора газопровода. После передачи активов и проверки полноты предоставленной новой компанией информации процесс сертификации может быть возобновлен. Агентство имеет еще четыре месяца на вынесение решения.


Напомним, в ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». Регулятор ФРГ тогда заявлял, что оператор газопровода должен иметь соответствующую немецким законам организационную форму.

Сообщалось, что поскольку штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил учредить дочернюю компанию в Германии. Отмечалось, что процедура сертификации будет приостановлена, пока основные активы и человеческие ресурсы не перейдут полностью дочерней компании.

Источник: Ракурс


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