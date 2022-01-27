«Газпром» створив у Німеччині дочірню компанію для сертифікації Nord Stream 2. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n166269-gazprom-stvoryv-u-nimechchyni-dochirnu-kompaniu-dlya-sertyfikaciyi-nord-stream-2.html

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Дочірня компанія російського «Газпрому» з’явилася в Німеччині.

Відсутність «дочки» була причиною зупинки сертифікації газогону країни-агресора «Північний потік-2». Німецька компанія отримала назву Gas for Europe GmbH. Вона стане власником та оператором частини завдовжки 54 км російського газогону у водах Німеччини, а також наземного об'єкту у Любміні. Про це повідомляється на сайті компанії.

Таким чином Nord Stream 2 виконав вимогу німецького законодавства щодо організації оператора газогону. Після передачі активів та перевірки повноти наданої новою компанією інформації процес сертифікації може бути поновлено. Агентство має ще чотири місяці на винесення рішення.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку-2». Регулятор ФРН тоді заявляв, що оператор газогону повинен мати відповідну німецьким законам організаційну форму.

Повідомлялося, що оскільки штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у Швейцарії, для управління частиною трубопроводу, розташованої на німецькій території, оператор вирішив заснувати дочірню компанію у Німеччині. Зазначалося, що процедура сертифікації буде призупинена, поки основні активи та людські ресурси не перейдуть повністю дочірній компанії.