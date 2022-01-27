У Дніпрі військовослужбовець розстріляв товаришів по службі, фото: «Чеснок»

https://racurs.ua/ua/n166268-strilyanyna-v-dnipri-vidkryta-kryminalna-sprava-schodo-kerivnyctva-nacgvardiyi.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії України, котра призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, де один з солдатів розстріляв групу військовослужбовців.

Попередня кваліфікація — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу). Санкція цієї статті передбачає позбавлення у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За словами Сухачова, службові особи Головного управління Нацгвардії в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів з охорони важливих об'єктів та забезпечення несення служби на цих об'єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин.

ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим, — наголосив директор ДБР Олексій Сухачов. — Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому.



В ніч на сьогодні, 27 січня, солдат-строковик Артем Юрчук розстріляв з автомата Калашникова товаришів по службі у Дніпрі. В результаті п’ятеро військовослужбовців загинули, ще п’ятеро дістали поранення. Стан трьох поранених — тяжкий.

Нагадаємо, на розстріл у Дніпрі вже відреагували президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.