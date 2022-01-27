Що відомо про стан поранених внаслідок стрілянини в Дніпрі. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n166266-rozstril-u-dnipri-scho-vidomo-pro-stan-postrajdalyh.html

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Стрілянина у Дніпрі забрала життя цивільної жінки, чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. Ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Солдат-строковик Артем Юрчук, якого вже затримали, розстріляв впритул 22-річну дівчину. У неї вогнепальне поранення коліна, плеча та одне — у живіт. Постраждала перебуває в лікарні імені Мечникова, де лікарі борються за її життя. Жінка втратила понад три літри крові. Про це 27 січня повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

Ще один боєць НГУ отримав вогнепальне поранення черевної порожнини, військовослужбовець перебуває у важкому стані. Ще одного військового госпіталізували до міської лікарні, у нього поранення в груди, в стегно і в плече. Його стан важкий.

За словами лікарів, ще життя ще двох поранених поза небезпекою.

Нагадаємо, що солдат-строковик Артем Юрчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Слідчі становили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, стільки ж дістали поранення.