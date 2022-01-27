Что известно о состоянии раненых в результате стрельбы в Днепре. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n166266-rasstrel-v-dnepre-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih.html

Ракурс

Стрельба в Днепре унесла жизни гражданской женщины, четырех военнослужащих Национальной гвардии. Еще пять человек получили ранения.

Солдат-срочник Артем Юрчук, которого уже задержали, расстрелял в упор 22-летнюю девушку. У нее огнестрельное ранение колена, плеча и одно — в живот. Пострадавшая находится в больнице имени Мечникова, где врачи борются за ее жизнь. Женщина потеряла более трех литров крови. Об этом 27 января сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Еще один боец НГУ получил огнестрельное ранение брюшной полости, военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще одного военного госпитализировали в городскую больницу, у него ранение в грудь, в бедро и в плечо. Его состояние тяжелое.

По словам врачей, еще жизнь еще двоих раненых вне опасности.

Напомним, что солдат-срочник Артем Юрчук из Одесской области расстрелял сослуживцев в Днепре. Следователи составили, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия, по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, столько же получили ранения.