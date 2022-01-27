Расстрел в Днепре — что известно о состоянии пострадавшихhttps://racurs.ua/n166266-rasstrel-v-dnepre-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih.htmlРакурс
Стрельба в Днепре унесла жизни гражданской женщины, четырех военнослужащих Национальной гвардии. Еще пять человек получили ранения.
Солдат-срочник Артем Юрчук, которого уже задержали, расстрелял в упор 22-летнюю девушку. У нее огнестрельное ранение колена, плеча и одно — в живот. Пострадавшая находится в больнице имени Мечникова, где врачи борются за ее жизнь. Женщина потеряла более трех литров крови. Об этом 27 января сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Еще один боец НГУ получил огнестрельное ранение брюшной полости, военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще одного военного госпитализировали в городскую больницу, у него ранение в грудь, в бедро и в плечо. Его состояние тяжелое.
По словам врачей, еще жизнь еще двоих раненых вне опасности.
Напомним, что солдат-срочник Артем Юрчук из Одесской области расстрелял сослуживцев в Днепре. Следователи составили, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия, по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, столько же получили ранения.