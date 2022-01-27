Нардепы обвиняют в провале отставки главы ФГИУ 21-летнюю систему «Рада»

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Верховная Рада не смогла 27 января уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

За отставку, которую инициировал сам Сенниченко, не хватило голосов — всего 223.

Это не первое неудачное голосование в Раде после возобновления сессионных заседаний в 2022 году. Ранее нардепы не смогли утвердить предложения монобольшинства создать ВСК по работе омбудсмена и внести в повестку дня сессии предложения президента. В «Слуге народа» утверждают, что причинами этого является большое количество больных ковидом во фракции.

Главы ФГИУ Сенниченко в зале парламента во время голосования не было. По данным спикера Руслана Стефанчука, есть информация, что он находится на больничном (впрочем, позже тот появился в парламенте).

Некоторые народные депутаты отметили, что увольнение во время больничного может быть причиной обжалования этого решения в суде. Стефанчук ответил, что основанием для голосования является заявление по собственному желанию, поэтому его можно проводить.

За отставку Сенниченко голосов не хватило. Однако три депутата «Батькивщины» заявили, что у них не сработала кнопка. По требованию нескольких фракций в парламенте был объявлен перерыв, чтобы проверить систему «Рада».

После перерыва новое голосование не состоялось, поскольку это запрещает регламент. Нардепы Сергей Власенко и Дмитрий Разумков потребовали провести обновление системы «Рада». Она работает с 2001 года и часто выдает ошибки. Кроме того, в 2021 году несколько раз пульты для голосования горели во время заседаний.

Впоследствии Рада провела «сигнальное» голосование для выявления причин сбоя. По его результатам 24 депутата не голосовали — у кого не сработала система, пока неизвестно.

Корниенко также сообщил, что в системе «Рада» «произошел сбой в канале 25». Он анонсировал проведение служебного расследования.

История отставки

В ноябре глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил об отставке по собственному желанию после двух лет работы. Он заверил, что у него нет конфликта ни с премьер-министром Денисом Шмигалем, ни с президентом Владимиром Зеленским.

Сенниченко также заверил, что его отставка не связана с аукционом по продаже АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик»). Первый со времен «Криворожстали» аукцион крупной приватизации состоялся 27 октября. В нем приняли участие только три компании, а победу одержало связанное с миллионером Василием Хмельницким ООО «Дженерал Коммерс».

Компания предложила за объект 1,429 млрд грн, всего на 2% больше стартовой стоимости. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило об аресте 100% акций приватизированного завода. Уголовное производство начато по поводу возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации.