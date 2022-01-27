Вспышку коронавируса зафиксировали во фракции «Слуга народа». Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n166258-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-vo-frakcii-sluga-naroda.html

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Народные депутаты из «Слуги народа» активно болеют коронавирусом.

По состоянию на утро 27 января во фракции ковид обнаружили еще у шести парламентариев. В итоге, по состоянию на сейчас болеют 23 депутата. Это самый высокий показатель в «Слуге народа» за весь период пандемии. Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук в Telegram.

Ранее, 24 января, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что во фракции болеют на коронавирусную инфекцию COVID-19 8% ее состава.

А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в тот же день во время согласительного совещания озвучил данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в парламенте. Ему известно о 11 больных ковидом депутатов в парламенте. Также коронавирус подхватили 34 работника аппарата ВРУ.

Напомним, 26 января народный Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада пойдет на карантин из-за большого количества больных нардепов и сотрудников аппарата. Парламент на следующей неделе только откроет седьмую сессию девятого созыва и уйдет на карантин до 15 февраля.