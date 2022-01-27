Спалах коронавірусу зафіксували у фракції «Слуга народу». Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n166258-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-u-frakciyi-sluga-narodu.html

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Народні депутати зі «Слуги народу» активно хворіють на коронавірус.

Станом на ранок 27 січня у фракції ковід виявили ще у шістьох парламентарів. У підсумку, станом на зараз хворіють 23 депутати. Це найвищий показник у «Слузі народу» за весь період пандемії. Про це повідомила речник СН Юлія Палійчук у Telegram.

Раніше, 24 січня, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що у фракції хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 8% її складу.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук того ж дня під час погоджувальної наради озвучив дані про ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 у парламенті. Йому відомо про 11 хворих на ковід депутатів у парламенті. Також коронавірус підхопили 34 працівники апарату ВРУ.

Нагадаємо, 26 січня народний Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада піде на карантин через велику кількість хворих нардепів та співробітників апарату. Парламент наступного тижня тільки відкриє сьому сесію дев’ятого скликання і піде на карантин до 15 лютого.