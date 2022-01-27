Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Відео розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Відео розстрілу нацгвардійців у Дніпрі (ВІДЕО, 18+)

27 січ 2022, 10:15
999

Розстріл нацгвардійців, який стався у Дніпрі в ніч на 27 січня, потрапив на відео. О 03.40 на території Південного машинобудівного заводу солдат-строковик Національної гвардії України — 20-річний Артем Рябчук — під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців.

Четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ятеро осіб дістали поранень. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину. Згодом його спіймали біля Дніпра.

Увага! Відео (18+) може засмутити!

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що стрілець раніше характеризувався позитивно і проходив бесіди з психологом.


Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів