Відео розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n166259-video-rozstrilu-nacgvardiyciv-u-dnipri-video-18.html

Ракурс

Розстріл нацгвардійців, який стався у Дніпрі в ніч на 27 січня, потрапив на відео. О 03.40 на території Південного машинобудівного заводу солдат-строковик Національної гвардії України — 20-річний Артем Рябчук — під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців.

Четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ятеро осіб дістали поранень. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину. Згодом його спіймали біля Дніпра.

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Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що стрілець раніше характеризувався позитивно і проходив бесіди з психологом.