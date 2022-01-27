Блокування каналу Мураєва “НАШ” готує СБУ — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n166257-blokuvannya-kanalu-muraieva-nash-gotuie-sbu-zmi.html

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Телеканал «НАШ», що належить проросійському політику Євгенію Мураєву, може потрапити у санкційний список. Відповідні документи готує Служба безпеки України.

Впродовж певного часу СБУ фіксує всі випадки антиукраїнської пропаганди на каналі Мураєва, тому готує відповідне подання до Ради національної безпеки і оборони. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела в керівництві спецслужби.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про готовність розглядати санкції проти «НАШого» після відповідного подання СБУ. Водночас спецслужба проводила перевірку і власника каналу Мураєва на предмет контактів із російською агентурою.

Видання вказує, що СБУ активізувалася після публікації у ЗМІ «плану РФ», де Мураєва називали кандидатом на пост маріонеткового уряду в разі окупації Росією України. Проте наразі стійкої агентурної прив’язки Мураєва до РФ СБУ нібито не знайшла.

Нагадаємо, цього тижня петиція про блокування телеканалу «НАШ» набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента України.

Джерело: «Українська правда»