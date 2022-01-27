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Ракурс
Блокировку канала Мураева НАШ готовит СБУ — СМИ

Блокировку канала Мураева НАШ готовит СБУ — СМИ

27 янв 2022, 10:00
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Телеканал НАШ, принадлежащий пророссийскому политику Евгению Мураеву, может попасть в санкционный список. Соответствующие документы готовит Служба безопасности Украины.

СБУ фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на канале Мураева, поэтому готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в руководстве спецслужбы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о готовности рассматривать санкции против «НАШего» после соответствующего представления СБУ. В то же время, спецслужба проводила проверку владельца канала Мураева на предмет контактов с российской агентурой.

Издание указывает, что СБУ активизировалась после публикации в СМИ «плана РФ», где Мураева называли кандидатом на пост марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Однако сейчас стойкой агентурной привязки Мураева к РФ СБУ якобы не нашла.


Напомним, на этой неделе петиция о блокировании телеканала НАШ набрала нужное количество голосов на сайте Офиса президента Украины.

Источник: Украинская правда

Источник: Ракурс


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