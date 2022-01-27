Блокировку канала Мураева НАШ готовит СБУ — СМИ

https://racurs.ua/n166257-blokirovku-kanala-muraeva-nash-gotovit-sbu-smi.html

Ракурс

Телеканал НАШ, принадлежащий пророссийскому политику Евгению Мураеву, может попасть в санкционный список. Соответствующие документы готовит Служба безопасности Украины.

СБУ фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на канале Мураева, поэтому готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в руководстве спецслужбы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о готовности рассматривать санкции против «НАШего» после соответствующего представления СБУ. В то же время, спецслужба проводила проверку владельца канала Мураева на предмет контактов с российской агентурой.

Издание указывает, что СБУ активизировалась после публикации в СМИ «плана РФ», где Мураева называли кандидатом на пост марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Однако сейчас стойкой агентурной привязки Мураева к РФ СБУ якобы не нашла.

Напомним, на этой неделе петиция о блокировании телеканала НАШ набрала нужное количество голосов на сайте Офиса президента Украины.

Источник: Украинская правда