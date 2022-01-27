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Видео расстрела нацгвардейцев в Днепре
Видео расстрела нацгвардейцев в Днепре (ВИДЕО, 18+)https://racurs.ua/n166259-video-rasstrela-nacgvardeycev-v-dnepre-video-18.htmlРакурс
Расстрел нацгвардейцев, который произошел в Днепре в ночь на 27 января, попал на видео. В 03.40 на территории Южного машиностроительного завода солдат-срочник Национальной гвардии Украины — 20-летний Артем Рябчук — во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих.
Четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Сегодня утром его поймали у Днепра.
Внимание! Видео (18+) может расстроить!
Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что стрелок раньше характеризовался положительно и проходил беседы с психологом.
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