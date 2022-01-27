Видео расстрела нацгвардейцев в Днепре

https://racurs.ua/n166259-video-rasstrela-nacgvardeycev-v-dnepre-video-18.html

Ракурс

Расстрел нацгвардейцев, который произошел в Днепре в ночь на 27 января, попал на видео. В 03.40 на территории Южного машиностроительного завода солдат-срочник Национальной гвардии Украины — 20-летний Артем Рябчук — во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих.

Четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Сегодня утром его поймали у Днепра.

Внимание! Видео (18+) может расстроить!

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что стрелок раньше характеризовался положительно и проходил беседы с психологом.