Китайские ученые обнаружили новый коронавирус

https://racurs.ua/n166264-novyy-koronavirus-letuchih-myshey-obnarujili-kitayskie-uchenye.html

Ракурс

Китайские ученые обнаружили коронавирус NeoCoV, который, как и коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии, может использовать рецептор ACE2 для проникновения в клетку летучих мышей, а после мутации — и людей.

Причем, эта инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, ориентированными на коронавирус SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19) или MERS-CoV (обнаруженный в 2012 году вирус более смертелен, чем SARS-CoV-2, но гораздо хуже передается между людьми). Об этом идет речь в работе, опубликованной на сайте препринтов bioRxiv.

Впрочем, возможность инфицировать клетки человеческого организма для NeoCoV ограничена, однако этот вирус может стать серьезной угрозой, если произойдут соответствующие мутации.

NeoCoV эффективно инфицирует клетки человека, экспрессирующие ACE2, только после мутации T 510 °F на рецептор-связывающем мотиве (RBM), — говорится в статье.



Следовательно, подчеркивают ученые, за эволюцией и распространением этого вируса следует тщательно следить.

Источник: bioRxiv