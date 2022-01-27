Подготовиться к отключению РФ от SWIFT просит банки Центробанк ЕС — FThttps://racurs.ua/n166263-podgotovitsya-k-otklucheniu-rf-ot-swift-prosit-banki-centrobank-es-ft.htmlРакурс
Подготовиться к возможному отключению России от SWIFT просит банки Центробанк Европейского Союза. Финансовые учреждения должны разработать план действий в случае введения санкций против Москвы.
Предупреждение Европейского Центробанка было реакцией на предупреждение США о «значительных последствиях» для Кремля в случае вторжения в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Санкции могут ударить по банкам, имеющим российский капитал, в частности:
американский Citi,
французский Société Générale,
австрийский Raiffeisen,
итальянский UniCredit.
Вместе с тем, ЕЦБ хочет быть уверенным, что европейские банки смогут работать при любом санкционном режиме и быстро прекратить сотрудничество с запрещенными клиентами.
Наиболее «системным риском» для финучреждений будет, по словам топ-чиновника ЕЦБ, если Россию отключат от платежной сети SWIFT. Однако центральный банк РФ намерен активировать национальную межбанковскую платежную систему для замены SWIFT.
Напомним, Берлин настаивает на невключении в пакет санкций ограничения для энергосектора, если будут приняты меры по доступу российских банков к операциям в долларах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в случае вторжения армии РФ в Украину Вашингтон введет против Москвы санкции, которые «уничтожат российскую экономику».
Источник: Financial Times