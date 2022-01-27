Подготовиться к отключению РФ от SWIFT просит банки Центробанк ЕС – FT

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Подготовиться к возможному отключению России от SWIFT просит банки Центробанк Европейского Союза. Финансовые учреждения должны разработать план действий в случае введения санкций против Москвы.

Предупреждение Европейского Центробанка было реакцией на предупреждение США о «значительных последствиях» для Кремля в случае вторжения в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Санкции могут ударить по банкам, имеющим российский капитал, в частности:

американский Citi,

французский Société Générale,

австрийский Raiffeisen,

итальянский UniCredit.

Вместе с тем, ЕЦБ хочет быть уверенным, что европейские банки смогут работать при любом санкционном режиме и быстро прекратить сотрудничество с запрещенными клиентами.

Наиболее «системным риском» для финучреждений будет, по словам топ-чиновника ЕЦБ, если Россию отключат от платежной сети SWIFT. Однако центральный банк РФ намерен активировать национальную межбанковскую платежную систему для замены SWIFT.

Напомним, Берлин настаивает на невключении в пакет санкций ограничения для энергосектора, если будут приняты меры по доступу российских банков к операциям в долларах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в случае вторжения армии РФ в Украину Вашингтон введет против Москвы санкции, которые «уничтожат российскую экономику».

Источник: Financial Times