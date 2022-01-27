Зеленский отреагировал на расстрел в Днепре

https://racurs.ua/n166262-zelenskiy-otreagiroval-na-rasstrel-v-dnepre.html

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Трагедию в Днепре прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Утром 27 января он обнародовал свое заявление по поводу расстрела нацгвардейцев.

Глава государства обещает помощь семьям погибших, ожидает полной информации о причинах трагедии и кадровых выводах руководства МВД.

Утром пришли ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена ​​безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных. Убийца уже задержан. Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время, — написал президент.

Министр внутренних дел Денис Монастырский написал в своих соцсетях, что по его приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего Артема Рябчука, «которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег».