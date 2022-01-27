Зеленський відреагував на розстріл у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n166262-zelenskyy-vidreaguvav-na-rozstril-u-dnipri.html

Ракурс

Трагедію у Дніпрі прокоментував президент України Володимир Зеленський. Уранці 27 січня він оприлюднив власну заяву з приводу розстрілу нацгвардійців.

Глава держави обіцяє допомогу родинам загиблих, очікує повної інформації про причини трагедії і кадрові висновки керівництва МВС.

Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П’ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних. Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, — усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час, — написав президент.

Мінстр внутрішніх справ Денис Монастирський написав у своїх соцмережах, що за його наказом буде створена комісія з вивчення обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного Артема Рябчука, «якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег».