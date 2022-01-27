Пожежа в луцькому гуртожитку. Фото: ДСНС

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Пожежа в студентському гуртожитку у Луцьку виникла вночі 27 січня.

Рятувальники о 1.36 отримали повідомлення про те, що горить гуртожиток Волинського національного університету імені Лесі Українки, який розташований на проспекті Соборності. Виявилося, що пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на п’ятому-дев'ятому поверхах будівлі. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що троє студентів на восьмому поверсі не могли вийти з гуртожитку самотужки. Співробітники ДСНС їх врятували, на вулицю студентів виводили у кисневих масках. Загалом із гуртожитку евакуювали 76 людей.

Пожежу рятувальники локалізували о 1.45, а о 1.48 — ліквідували. Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучалися шість одиниць основної та спеціальної техніки. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, у січні на території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області спалахнула пожежа. Внаслідок пожежі вигоріли великі території, вогонь знищив великий інформаційний стенд заповідника. Про загиблих птахів та тварин не повідомляли.