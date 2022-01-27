В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n166260-jovta-zona-skorochuietsya-karantyn-v-ukrayini-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні знову набирає обертів, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично переглядає карантинне зонування, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.

Станом на сьогодні, 27 січня, у найбільш суворій «червоній» карантинній зоні перебувають дві область — Івано-Франківська та Рівненська. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

У менш суворій «помаранчевій» зоні наразі перебуває найбільша кількість регіонів — 14:

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Одеська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Чернівецька область.

Решта областей та Київ перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Загалом по країні рівень захворюваності становить 575 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 12 областях.

Рівень госпіталізацій по країні загалом складає 44,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в трьох регіонах:

Вінницькій області (68,3 на 100 тис. населення),

Івано-Франківській області (112,5 на 100 тис. населення);

Чернівецькій області (83,5 на 100 тис. населення).

Завантаженість ліжок з киснем по країні складає 30,3%, при визначеному показнику в 65%. Цей показник не перевищено в жодному регіоні України.