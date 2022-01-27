«Жовта» зона скорочується — карантин в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n166260-jovta-zona-skorochuietsya-karantyn-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні знову набирає обертів, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично переглядає карантинне зонування, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.
Станом на сьогодні, 27 січня, у найбільш суворій «червоній» карантинній зоні перебувають дві область — Івано-Франківська та Рівненська. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
У менш суворій «помаранчевій» зоні наразі перебуває найбільша кількість регіонів — 14:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Чернівецька область.
Решта областей та Київ перебувають у «жовтій» карантинній зоні.
Загалом по країні рівень захворюваності становить 575 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 12 областях.
Рівень госпіталізацій по країні загалом складає 44,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в трьох регіонах:
- Вінницькій області (68,3 на 100 тис. населення),
- Івано-Франківській області (112,5 на 100 тис. населення);
- Чернівецькій області (83,5 на 100 тис. населення).
Завантаженість ліжок з киснем по країні складає 30,3%, при визначеному показнику в 65%. Цей показник не перевищено в жодному регіоні України.