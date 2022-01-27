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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

«Желтая» зона сокращается — карантин в Украине (ИНФОГРАФИКА)

27 янв 2022, 10:27
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Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически пересматривает карантинное зонирование в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

На сегодня, 27 января, в наиболее строгой «красной» карантинной зоне находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В менее строгой «оранжевой» зоне находится самое большое количество регионов — 14:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Черновицкая область.

Остальные области и Киев находятся в «желтой» карантинной зоне.

В целом по стране уровень заболеваемости составляет 575 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 12 областях.

Уровень госпитализаций по стране составляет 44,7, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в трех регионах:

  • Винницкой области (68,3 на 100 тыс. населения),
  • Ивано-Франковской области (112,5 на 100 тыс. населения);
  • Черновицкой области (83,5 на 100 тысяч населения).

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 30,3%, при определенном показателе в 65%. Этот показатель не превышен ни в одном регионе Украины.


Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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