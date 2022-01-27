«Желтая» зона сокращается — карантин в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n166260-jeltaya-zona-sokraschaetsya-karantin-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически пересматривает карантинное зонирование в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.
На сегодня, 27 января, в наиболее строгой «красной» карантинной зоне находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В менее строгой «оранжевой» зоне находится самое большое количество регионов — 14:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область.
Остальные области и Киев находятся в «желтой» карантинной зоне.
В целом по стране уровень заболеваемости составляет 575 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 12 областях.
Уровень госпитализаций по стране составляет 44,7, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в трех регионах:
- Винницкой области (68,3 на 100 тыс. населения),
- Ивано-Франковской области (112,5 на 100 тыс. населения);
- Черновицкой области (83,5 на 100 тысяч населения).
Загруженность коек с кислородом по стране составляет 30,3%, при определенном показателе в 65%. Этот показатель не превышен ни в одном регионе Украины.