В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n166260-jeltaya-zona-sokraschaetsya-karantin-v-ukraine-infografika.html

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Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически пересматривает карантинное зонирование в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

На сегодня, 27 января, в наиболее строгой «красной» карантинной зоне находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В менее строгой «оранжевой» зоне находится самое большое количество регионов — 14:

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Одесская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Черновицкая область.

Остальные области и Киев находятся в «желтой» карантинной зоне.

В целом по стране уровень заболеваемости составляет 575 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 12 областях.

Уровень госпитализаций по стране составляет 44,7, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в трех регионах:

Винницкой области (68,3 на 100 тыс. населения),

Ивано-Франковской области (112,5 на 100 тыс. населения);

Черновицкой области (83,5 на 100 тысяч населения).

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 30,3%, при определенном показателе в 65%. Этот показатель не превышен ни в одном регионе Украины.