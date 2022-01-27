Пожар в луцком общежитии. Фото: ГСЧС

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Пожар в студенческом общежитии в Луцке возник ночью 27 января.

Спасатели в 1.36 получили сообщение о том, что горит общежитие Волынского национального университета имени Леси Украинки, которое расположено на проспекте Соборности. Оказалось, что пожар возник в недействующем помещении мусоросборника, особенно плотное задымление образовалось на пятом-девятом этажах здания. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что три студента на восьмом этаже не могли выйти из общежития самостоятельно. Сотрудники ГСЧС их спасли, на улицу студентов выводили в кислородных масках. Всего из общежития эвакуировали 76 человек.

Пожар спасатели локализовали в 1.45, а в 1.48 — ликвидировали. Всего на месте происшествия работали 19 спасателей, привлекались шесть единиц основной и специальной техники. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, а причина возгорания устанавливается.

Напомним, в январе на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области вспыхнул пожар. В результате пожара выгорели большие территории, огонь уничтожил большой информационный стенд заповедника. О погибших птицах и животных не сообщали.