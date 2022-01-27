Підготуватися до відключення РФ від SWIFT просить банки Центробанк ЄС - FT

https://racurs.ua/ua/n166263-pidgotuvatysya-do-vidkluchennya-rf-vid-swift-prosyt-banky-centrobank-ies-ft.html

Ракурс

Підготуватися до можливого відключення Росії від SWIFT просить банки Центробанк Європейського Союзу. Фінансові установи мають розробити план дій на випадок запровадження санкцій проти Москви.

Попередження від Європейського Центробанку було реакцією на попередження США про «значні наслідки» для Кремля у разі вторгнення в Україну, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Санкції можуть вдарити по банках, які мають російський капітал, зокрема:

американському Citi,

французькому Société Générale,

австрійському Raiffeisen,

італійському UniCredit.

Разом з тим ЄЦБ хоче бути впевненим, що європейські банки зможуть працювати за будь-якого санкційного режиму і швидко припинити співпрацю із забороненими клієнтами.

Найбільш «системним ризиком» для фінустанов буде, за словами топ-чиновника ЄЦБ, якщо Росію відключать від платіжної мережі SWIFT. Проте центральний банк РФ планує активувати національну міжбанківську платіжну систему для заміни SWIFT.

Нагадаємо, Берлін наполягає на невключенні до пакету санкцій обмеження для енергосектору, якщо будуть вжиті заходи щодо доступу російських банків до операцій у доларах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що у разі вторгнення армії РФ в Україну Вашингтон запровадить проти Москви санкції, які «знищать російську економіку».

Джерело: Financial Times