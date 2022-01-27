Китайські учені виявили новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n166264-novyy-koronavirus-kajaniv-vyyavyly-kytayski-vcheni.html

Ракурс

Китайські вчені виявили коронавірус NeoCoV, який, як і коронавірус SARS-CoV-2, котрий став причиною пандемії, може використовувати рецептор ACE2 для проникнення у клітину кажанів, а після мутації — і людей.

При чому, ця інфекція не може бути перехресно нейтралізована антитілами, орієнтованими на коронавірус SARS-CoV-2 (викликає COVID-19) або MERS-CoV (виявлений у 2012 році вірус, який більш смертельний, ніж SARS-CoV-2, але набагато гірше передається між людьми). Про це йдеться в роботі, опублікованій на сайті препринтів bioRxiv.

Втім, наразі можливість інфікувати клітини людського організму для NeoCoV обмежені, проте цей вірус може стати серйозною загрозою, якщо відбудуться відповідні мутації.

NeoCoV ефективно інфікує клітини людини, що експресують ACE2, лише після мутації T 510 °F на рецептор-зв'язувальному мотиві (RBM), — йдеться в статті.



Тож, наголошують учені, за еволюцією та поширенням цього вірусу слід ретельно стежити.

Джерело: bioRxiv