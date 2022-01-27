Названо імена загиблих і поранених нацгвардійців і цивільних у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n166267-nazvano-imena-zagyblyh-i-poranenyh-nacgvardiyciv-i-cyvilnyh-u-dnipri.html

Ракурс

Розстріл у Дніпрі забрав життя п’ятьох осіб, ще п’ятеро дістали поранень. Інцидент стався в ніч на 27 січня — о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш», коли солдат-строковик Національної гвардії України — 20-річний Артем Рябчук — під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців.

Четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ятеро осіб дістали поранень. Як стало відомо «Ракурсу» з власних джерел, на місці загинули нацгвардійці:

старший лейтенант, начальник варти Буганов Олександр Олександрович, 15.08.1987 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Національної гвардії України.

старший солдат, помічник начальника варти Левківський Артем Володимирович, 16.12.2000 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Національної гвардії України, родом з Херсонщини.

молодший сержант Драган Олександр Олександрович, 06.11.1997 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Національної гвардії України з Дніпра.

старший солдат Черник Леонід Леонідович, 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Національної гвардії України, родом з Херсонщини.

Також загинула цивільна Віра Сергіївна Лебідинець, 1986 року народження (контролер КПП).

Поранення дістали:

Наместник Денис Вікторович, 2002 року народження,

Гулида Владислав Юрійович, 1999 року народження,

Семенченко Ігор Андрійович, 1997 року народження,

працівниця заводу Шарова Жанна Генадіївна,

Мачула Євген Сергійович, 2001 року народження.



Відомо, що стрілок випустив три кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Нацгвардії. Дівчина дістала поранення в коліно, плече і область живота. Хірурги борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Усім небайдужих мешканців Дніпра просять здати кров для поранених нацгвардійців.

Нагадаємо, стрілець здався добровільно — зателефонував до поліції, згодом його затримали. За словами заступника голови управління ДБР у Полтаві Володимира Шило, у передмісті Дніпра Підгородному Артем Рябчук попросив перехожу жінку викликати поліцію, оскільки свій телефон залишив на місці злочину. Весь цей час Рябчук мав при собі автомат. Мотиви злочину наразі не встановлено.