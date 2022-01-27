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Ракурс
Названы имена погибших и раненых нацгвардейцев и гражданских в Днепре

Названы имена погибших и раненых нацгвардейцев и гражданских в Днепре

27 янв 2022, 11:49
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Расстрел в Днепре унес жизни пяти человек, еще пять получили ранения. Инцидент произошел в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш», когда солдат-срочник Национальной гвардии Украины — 20-летний Артем Рябчук — во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих.

Четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Как стало известно «Ракурсу» из собственных источников, на месте погибли нацгвардейцы:

  • старший лейтенант, начальник караула Буганов Александр Александрович, 15.08.1987 года, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины.

  • старший солдат, помощник начальника караула Левковский Артем Владимирович, 16.12.2000 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, родом из Херсона.

  • младший сержант Драган Александр Александрович, 06.11.1997 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины с Днепра.

  • старший солдат Черник Леонид Леонидович, 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, родом из Херсона.

Также погибла 36-летняя гражданская Вера Сергеевна Лебединец (контроллер КПП).

Ранения получили:

  • Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 года рождения,

  • Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 года рождения,

  • Семенченко Игорь Андреевич, 1997 года рождения,

  • работник завода Шарова Жанна Геннадиевна,

  • Мачула Евгений Сергеевич, 2001 года рождения.


Известно, что стрелок выпустил три пули в упор в 22-летнюю девушку-военнослужащего Нацгвардии. Девушка получила ранение в колено, плечо и область живота. Хирурги борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Всех небезразличных жителей Днепра просят сдать кровь для раненых нацгвардейцев.

Напомним, стрелок сдался добровольно — позвонил в полицию, впоследствии его задержали. По словам заместителя председателя управления ДБР в Полтаве Владимира Шило, в пригороде Днепра Подгородном Артем Рябчук попросил прохожую женщину вызвать полицию, поскольку свой телефон он оставил на месте преступления. Все это время у Рябчука был при себе автомат. Мотивы преступления пока не установлены.

Источник: Ракурс


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