Названы имена погибших и раненых нацгвардейцев и гражданских в Днепре

https://racurs.ua/n166267-nazvany-imena-pogibshih-i-ranenyh-nacgvardeycev-i-grajdanskih-v-dnepre.html

Ракурс

Расстрел в Днепре унес жизни пяти человек, еще пять получили ранения. Инцидент произошел в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш», когда солдат-срочник Национальной гвардии Украины — 20-летний Артем Рябчук — во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих.

Четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Как стало известно «Ракурсу» из собственных источников, на месте погибли нацгвардейцы:

старший лейтенант, начальник караула Буганов Александр Александрович, 15.08.1987 года, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины.

старший солдат, помощник начальника караула Левковский Артем Владимирович, 16.12.2000 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, родом из Херсона.

младший сержант Драган Александр Александрович, 06.11.1997 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины с Днепра.

старший солдат Черник Леонид Леонидович, 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, родом из Херсона.

Также погибла 36-летняя гражданская Вера Сергеевна Лебединец (контроллер КПП).

Ранения получили:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 года рождения,

Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 года рождения,

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 года рождения,

работник завода Шарова Жанна Геннадиевна,

Мачула Евгений Сергеевич, 2001 года рождения.



Известно, что стрелок выпустил три пули в упор в 22-летнюю девушку-военнослужащего Нацгвардии. Девушка получила ранение в колено, плечо и область живота. Хирурги борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Всех небезразличных жителей Днепра просят сдать кровь для раненых нацгвардейцев.

Напомним, стрелок сдался добровольно — позвонил в полицию, впоследствии его задержали. По словам заместителя председателя управления ДБР в Полтаве Владимира Шило, в пригороде Днепра Подгородном Артем Рябчук попросил прохожую женщину вызвать полицию, поскольку свой телефон он оставил на месте преступления. Все это время у Рябчука был при себе автомат. Мотивы преступления пока не установлены.