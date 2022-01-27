В Днепре военнослужащий расстрелял сослуживцев, фото: «Чеснок»

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Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство относительно служебной халатности руководства Нацгвардии Украины, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, где один из солдат расстрелял группу военнослужащих.

Предварительная квалификация — небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По словам Сухачева, должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мер по охране важных объектов и обеспечению несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей.

ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным, — подчеркнул директор ГБР Алексей Сухачев. — Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем.



В ночь на сегодня, 27 января, солдат-срочник Артем Юрчук расстрелял из автомата Калашникова сослуживцев в Днепре. В результате пятеро военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения. Состояние трех раненых — тяжелое.

Напомним, на расстрел в Днепре уже отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Денис Монастырский.