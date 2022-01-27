Москва прокомментировала ответ США на шантаж РФ — Путин примет решение

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Москва прокомментировала ответ США на шантаж России. По словам главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова, в ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьезного диалога.

Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет, — цитируют Лаврова СМИ РФ.

Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Лавров утверждает, что документ согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. МИД РФ доложит президенту страны-агрессора Владимиру Путину о содержании ответов США, и он «примет решение о дальнейших шагах».

Рассматриваем два документа (ответ США и НАТО) в комплексе… После межведомственного согласования будем докладывать президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах, — заявил Лавров.

В свою очередь ответы США на предложения РФ по гарантиям безопасности дают «не очень много поводов для оптимизма», заявил 27 января спикер Путина Дмитрий Песков.

Поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок, — утверждает Песков.



В Кремле отметили, что не будут затягивать с реакцией на документы США и НАТО. Песков убежден, что перспективы для продолжения диалога между Россией и США есть, несмотря на диаметрально противоположные взгляды на некоторые проблемы.

Источник: Интерфакс