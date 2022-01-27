У Кличка розповіли, чи зачинять столичні школи на карантин

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

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Ракурс

У Києва школи та садочки не зачиняються на карантин.

Рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального закладу прийматимуть керівники, залежно від рівня захворюваності в закладі. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба відомства.

Очікується, що таке рішення дозволить:

розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий;

не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.

Зазначається, що за останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася — сьогодні на респіраторні захворювання та COVID-19 хворіють трохи більше 1% вчителів та учнів.

Нагадаємо, в Україні станом на сьогодні, 27 січня, дві області перебувають у «червоній» карантинній зоні, а ще 14 — у «помаранчевій». Київ наразі розташований у «жовтій» зоні.