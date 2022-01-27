У Кличко рассказали, закроют ли столичные школы на карантин

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово и Дело»
У Кличко рассказали, закроют ли столичные школы на карантинhttps://racurs.ua/n166274-u-klichko-rasskazali-zakrout-li-stolichnye-shkoly-na-karantin.htmlРакурс
В Киеве школы и садики не закрываются на карантин.
Решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения будут принимать руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба ведомства.
Ожидается, что такое решение позволит:
- разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высокий;
- не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.
Отмечается, что за последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась — сегодня респираторными заболеваниями и COVID-19 болеют чуть более 1% учителей и учеников.
Напомним, в Украине на сегодня, 27 января, две области находятся в «красной» карантинной зоне, а еще 14 — в «оранжевой». Киев находится в «желтой» зоне.
.