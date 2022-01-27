У Кличко рассказали, закроют ли столичные школы на карантин

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n166274-u-klichko-rasskazali-zakrout-li-stolichnye-shkoly-na-karantin.html

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В Киеве школы и садики не закрываются на карантин.

Решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения будут принимать руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что такое решение позволит:

разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высокий;

не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

Отмечается, что за последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась — сегодня респираторными заболеваниями и COVID-19 болеют чуть более 1% учителей и учеников.

Напомним, в Украине на сегодня, 27 января, две области находятся в «красной» карантинной зоне, а еще 14 — в «оранжевой». Киев находится в «желтой» зоне.