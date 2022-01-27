Без России не было бы ДНР— Представитель Нидерландов в суде по делу MH17

https://racurs.ua/n166273-bez-rossii-ne-bylo-by-dnr-predstavitel-niderlandov-v-sude-po-delu-mh17.html

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 января начал рассматривать дело «Украина и Нидерланды против России». Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате аварии «Боинга» MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году.

В деле против России ЕСПЧ объединил три жалобы:

О нарушении прав человека во время событий, связанных с конфликтом на Донбассе (представлено Украиной). Об отправке детей-сирот из интерната в Луганск на лечение в Россию (подано Украиной). В Киеве считают, что детей похитили члены незаконных вооруженных формирований. Жалоба Нидерландов на поддержку заявления родственников 298 человек, погибших во время крушения «Боинга» MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Родственники требуют признания ответственности России за причастность к трагедии, а также требуют компенсации.

Поведение России обостряет страдания родственников, — цитирует BBC Пида Плуга, потерявшего в 2014 году брата, невестку и племянника.

Останки брата Пида не нашли до сих пор.

Он считает, что из-за поведения России юридические процедуры необоснованно затягиваются, а родственники постоянно сталкиваются с дезинформацией и лживыми репортажами.

Чтобы разобраться во всех этих делах, суд должен сначала установить, была ли часть территории Донбасса под контролем России в 2014 году.

Что говорили во время слушаний?

Первым выступил представитель России, заявивший, что отсутствуют достоверные доказательства того, что Россия поставляла вооружение на Донбасс.

В деле есть только слухи, фейки и обвинения в духе «крайне вероятно», — добавил он.

С ним не согласился представитель Нидерландов. Он утверждает, что рейс МН17 был сбит прибывшим с территории России «Буком», а руководили установкой россияне, поскольку военные самопровозглашенные группировки не имели таких специалистов.

Без России не было бы ДНР, — заявил суду представитель Нидерландов.

Представители Украины в суде настаивали на том, что на Донбассе побывал не только российский «Бук», но и десятки танков и бронетранспортеров армии России. В Киеве заявляют, что с весны 2014 года Россия фактически контролирует часть Донецкой и Луганской областей и их общую границу с Россией.

Заявители просят признать нарушение Россией требований Конвенции о защите прав человека — права на жизнь, свободу, уважение частной жизни, выражение мнений и свободу передвижения, а также запрета пыток и обеспечения эффективного расследования нарушений этих прав.

Три жалобы, которые ЕСПЧ начал рассматривать сейчас, суд объединил, чтобы скорее принять принципиальные решения: признать юрисдикцию России на чужой территории, если да — с какого момента и в отношении каких событий, — пояснил редактор информационно-аналитического «Бюллетеня ЕСПЧ» Юрий Берестнев.

Кроме того, все жалобы объединяет вопрос, отвечает ли Россия за действия участников конфликта и расследовала ли она нарушения, сказал руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев.

Представитель Киева предложил провести параллели с другими делами, ранее рассматривавшимися в ЕСПЧ. Ранее Страсбург принял, что Россия осуществляет де-факто контроль над Крымом и Южной Осетией. Ситуация на Донбассе, по мнению украинской стороны, похожа.

В целом, по мнению Коротеева, Россия даже не попыталась опровергнуть ссылку на конкретные доказательства.

Межгосударственные иски в ЕСПЧ — это редкость. В Страсбурге чаще рассматривают споры между отдельными лицами и государствами. Межгосударственных дел в истории суда было всего 27, и почти половина из них касалась России. Украина подала против России восемь жалоб (часть суд объединил).

Источник: BBC